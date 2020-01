Wien (www.anleihencheck.de) - Wie Anfang der vergangenen Woche bekanntgegeben, erwartet Boeing, dass das Flugverbot für die 737 MAX noch bis Mitte 2020 andauern wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit würden auch die Kosten, welche der Konzern bisher auf rund USD 9 Mrd. geschätzt habe, weiter ansteigen. In diesem Zusammenhang befinde sich Boeing derzeit in Verhandlungen mit Banken für Darlehen iHv. USD 10 Mrd., wovon USD 6 Mrd. bereits zugesichert worden seien, und habe zudem die Produktion der 737 MAX vorübergehend eingestellt. Genauere Aufschlüsse über das Ausmaß der erwarteten Kosten sollte es diese Woche geben, wenn die Zahlen für das Q4 2019 vorgelegt würden. Unterdessen plane Airbus die Produktionskapazitäten für den A321 zu erweitern und diesen ab Mitte 2022 auch in der Konzernzentrale in Toulouse zu produzieren. (News vom 23.01.2020) (27.01.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...