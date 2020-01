Frankfurt (ots) - Senioren entscheiden situativ, wem sie Einblick von außen in ihr Leben gewähren: 57 Prozent würden ihrem Arzt erlauben, auf Gesundheitsdaten zuzugreifen, die über eine App erhoben wurden. Umgekehrt widerstrebt es mehr als 80 Prozent der Senioren (Frauen: 85 Prozent, Männer: 78 Prozent), dass ihre erwachsenen Kinder per Smartphone-App Kontrolle über ihr Zuhause erhalten. Das sind Ergebnisse der Studie "Smart im Alltag", die der österreichische Seniorenhandy-Hersteller emporia Telecom in Auftrag gegeben hat. 1.500 Seniorinnen und Senioren aus Deutschland im Alter 65plus wurden für die Studie befragt."Die Möglichkeiten einer Überwachung mittels App durch Angehörige stößt auf deutlichen Widerstand bei den Senioren", erklärt emporia-Geschäftsführerin Eveline Pupeter: "Nur 18 Prozent würden ihren erwachsenen Kindern Zugriff von außen in ihr Wohnumfeld und damit in ihre Privatsphäre gewähren."Geht es um Gesundheit und Sicherheit, stehen die älteren Menschen mobilen Kommunikationsmitteln hingegen aufgeschlossen gegenüber. Knapp zwei Drittel der Befragten sind interessiert an Bewegungssensoren im Smartphone, die eine mögliche Notlage erkennen und automatisch Hilfe herbeiholen. Und 68 Prozent sind der Ansicht, dass durch eine Erfassung von Gesundheitsdaten in einer App und Auswertung durch geschultes Personal viele Senioren eine bessere medizinische Betreuung erhalten könnten."Die Senioren haben erkannt, dass die vom Smartphone gesammelten Daten bei einer Auswertung durch medizinisches Fachpersonal echte Vorteile bietet", sagt Pupeter. "Gleichzeitig will die Generation 65 plus die Kontrolle über ihr unmittelbares Umfeld aber nicht abgeben." Aus diesem Grund setze emporia auf Schulungen und Trainings im Umgang mit dem Smartphone. "Senioren wollen unabhängig eigene Entscheidungen treffen und aktives Mitglied der digitalen Welt sein. So können sie selbstbestimmt die Vorteile der mobilen Angebote nutzen."Über emporia TelecomDas österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert und vertreibt Mobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältere Generation und ist Technologieführer in diesem großen und wichtigen Bereich. emporia wurde 1991 gegründet und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Firmenhauptsitz ist Linz an der Donau.www.emporia.de (http://www.emporia.de)Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106450/4503069