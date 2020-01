FINANCE-TV

Im dritten Jahr der Wirtschaftsflaute wird in manchen Unternehmen das Geld langsam knapp. Wie aber können CFOs eine akute Liquiditätskrise abwenden? „Die Liquiditätsvorschau ist das Wichtigste“, meint der Finanzierungsexperte Volker Riedel von der Unternehmensberatung Wieselhuber & Partner. „Und diese Planung müssen CFOs auch unbedingt stressen“, betont er im heutigen-Talk. Wie CFOs Kunden- und Lieferantenrisiken erkennen können, wie schnell sich im Notfall wirklich Cash aus dem Umlaufvermögen schöpfen lässt und warum Factoring die Antwort auf gleich mehrere Probleme sein kann – all dies packen wir Ihnen in die erste Hälfte unseres „Erste-Hilfe-Koffers für CFOs“.