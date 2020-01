Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Royal Bank of Canada begibt eine Anleihe (ISIN US78015K7D03/ WKN A28SDB) mit Fälligkeit zum 17.01.2023 mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 1,95%. Die Zinszahlungen würden anteilig halbjährlich stattfinden, erstmals am 17.07.2020. Die variabel verzinsliche Anleihe (ISIN US78015K7E85/ WKN A28SDC) habe ebenfalls eine Laufzeit bis zum 17.01.2023. Der Referenzzinssatz sei der Dreimonats-US-Dollar-Libor plus 36 Basispunkte. Der aktuelle Zinssatz betrage 2,196%. Die Zinszahlungen würden jeweils am 17. der Monate Januar, April, Juli und Oktober stattfinden. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit bei beiden Anleihen entspreche 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P rate die Royal Bank of Canada mit A. (Bonds Weekly Ausgabe 3 vom 24.01.2020) (27.01.2020/alc/n/a) ...

