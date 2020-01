Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank äußerte sich auf der Pressekonferenz letzten Donnerstag zwar optimistischer zu den Inflationsperspektiven, der Lockerungsbias bleibt jedoch bestehen, so die Analysten der Helaba.Die Rendite 10-jähriger Bunds habe jüngst die September-Aufwärtstrendlinie durchbrochen und liege aktuell bei -0,33%. Der Renditevorsprung amerikanischer Staatspapiere mit zehn Jahren Laufzeit gegenüber Bundesanleihen liege momentan bei etwa 200 Basispunkten. Damit setze sich die Abwärtsbewegung seit November 2018 fort. Die FED werde am Mittwoch ihre erste Zinsentscheidung des Jahres bekanntgeben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Leitzinsband von 1,50 bis 1,75% unangetastet bleibe und auch kein Kurswechsel in Aussicht gestellt werde. (27.01.2020/alc/a/a) ...

