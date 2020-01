Berlin (ots) - Zur Diskussion um eine Unternehmensteuerreform sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang zur Unternehmensteuer: "Taten- und Ideenlosigkeit der Bundesregierung entwickelt sich zu Standortrisiko"-"Die Taten- und Ideenlosigkeit der Bundesregierung in derSteuerpolitik entwickelt sich für die Unternehmen zu einem immergrößeren Standortrisiko. Durch Steuerreformen in den USA und invielen europäischen Ländern steht der Standort Deutschland untermassivem und wachsendem Wettbewerbsdruck. Bereits ab der kommendenWoche wird auch das Vereinigte Königreich den Steuerwettbewerb mitDeutschland und Europa suchen. -Es ist falsch zu glauben, der internationale Steuerwettbewerblasse sich mit Nichtstun weiterhin ignorieren. Das ist kein Ausweisseriöser Finanzpolitik, sondern belegt ein erhebliches Maß anRealitätsverweigerung. Damit muss Schluss sein. Es existiert eineFülle von kleineren und größeren Maßnahmen, welche die Politik inAngriff nehmen sollte. Die Hinzurechnungsbesteuerung und dieThesaurierungsbegünstigung warten beide auf ihr überfälliges Update.Konkrete Verbesserungsvorschläge im Umwandlungs- undKörperschaftsteuerrecht liegen vor. Der Investitionsschwäche ließesich mit Sonderabschreibungen begegnen. -Nach mehr als zehn Jahren Stillstand darf sich dasBundesfinanzministerium nicht länger Reformen in derUnternehmensteuer verweigern. Die Steuerlast für Unternehmen liegt imSchnitt bei mehr als 31 Prozent, während es EU-weit nur 22 Prozentsind. Deutschland muss 25 Prozent anvisieren - und das noch in dieserLegislaturperiode. Einzelne Verbesserungen wurden vergangenes Jahrmit einem Gesetzentwurf in Aussicht gestellt. Dass BundesministerScholz diesen nun zurückhält, ist nicht nachvollziehbar. DerGesetzentwurf muss schleunigst auf den Weg gebracht werden." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4503160