FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wirecard zollen am Montag vorerst ihrer jüngsten Rally Tribut. Im frühen Handel ging es für die Papiere um 3,1 Prozent auf 136,25 Euro bergab, im Dax gehörten sie so zu den größten Verlierern. Am Freitag hatten sie die 200-Tage-Durchschnittslinie hinter sich gelassen und bei 143 Euro ein Hoch seit Oktober erreicht.



Dabei galten zuletzt ein Wechsel an der Aufsichtsratsspitze sowie Pläne für eine Aufstockung der Konzernführung als Ursachen für den Rückenwind. "Gleichzeitig preisen zunehmend mehr Investoren einen positiven KPMG-Bericht ein", kommentierte am Montag der Charttechniker Andreas Büchler von Index-Radar. Wegen des immer wiederkehrenden Vorwurfs der Bilanzmanipulation läuft aktuell eine Sonderprüfung der Bücher durch die Wirtschaftsprüfer.



Händler verwiesen nun am Montag darauf, dass mit dem Heidelberger Zahlungsdienstleister Heidelpay ein Konkurrent von Wirecard sein Wachstum mit Übernahmen vorantreiben will und möglicherweise künftig an die Börse streben könnte. Entsprechendes berichtete zu Wochenbeginn die Nachrichtenagentur Reuters. Laut Händlern halten solche Meldungen die Konsolidierungsfantasie in der Branche hoch./tih/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

