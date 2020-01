FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat im Autozuliefergeschäft einen Großauftrag aus China erhalten: Die Sparte Automotive liefert Pumpen für Elektrofahrzeuge an einen "namhaften internationalen Automobilhersteller", wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte. Der Auftrag habe einen Gesamtwert von 130 Millionen Euro und eine Laufzeit von insgesamt acht Jahren.

Hergestellt werden die elektrischen Wasserumwälzpumpe am Produktionsstandort des chinesischen Joint Ventures von Rheinmetall, Pierburg Huayu Pump Technology Co, in Schanghai. Sie werden in verschiedenen Baureihen batterieelektrischer Fahrzeuge des weltweit operierenden Automobilunternehmens eingesetzt, die für den chinesisch-asiatischen Markt bestimmt sind. Entwickelt wurden die Komponenten im Werk Hartha/Sachsen der zu Rheinmetall Automotive gehörenden Pierburg GmbH.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2020 05:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.