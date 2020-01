Der Goldpreis steigt, die Margen der Händler sinken, einige geben auf. So spitzt sich der Wettbewerb zwischen den zwei deutschen Marktführern Pro Aurum und Degussa zu - und eine Stilfrage, die die beiden Chefs entzweit.

Wenn Kunden zweifeln, führt Robert Hartmann sie in den Keller. Er öffnet dann das Schloss einer ersten Tür, klick, klack, steigt Treppenstufen in Milchglasoptik herab in einen grell ausgeleuchteten Raum und geht weiter, öffnet und schließt noch ein paar Türen, klick, klack, bis er vor einer dicken, dumpfen Wand steht, darin ein Fenster, kaum größer als ein Aktenordner. Es gibt den Blick frei auf den Tresorraum, auf ein Regal an einer gegenüberliegenden Wand - auf einen Berg von Goldbarren. Der Blick durch das Fenster, sagt Hartmann, "beantwortet alle Fragen: Die Edelmetalle unserer Kunden sind bei uns sicher verwahrt."

Der Hort im Münchner Keller überzeugt nicht nur Goldbesitzer; er belegt auch den Erfolg der Firma Pro Aurum, die Hartmann vor gut 15 Jahren mitgegründet hat. Nicht jeder Edelmetallhändler kann bei seinen Sparern mit einem Tresor-Panorama punkten. Das Interesse an vergoldetem Geld hat seit der Finanzkrise zugenommen. Der Preis in Euro für die Feinunze hat sich wieder an Rekordwerte herangetastet. Und an Nachfrage mangelt es wegen niedriger Zinsen nicht. Aber von einer, nun ja: Goldgräberstimmung kann in der Branche dennoch nicht die Rede sein. Zu "eisenhart" ist der Konkurrenzkampf, berichtet ein Kenner des Marktes.

Das Vergleichsportal Gold.de bestätigt: Die Margen im Handel sind im Schnitt in den vergangenen Jahren um 50 Prozent abgeschmiert, die Zahl der Anbieter hat sich um 20 Prozent reduziert. Davon können die beiden großen Händler profitieren, die sich in Stil und Auftritt krass unterscheiden: Während Pro-Aurum-Gründer Hartmann fast schon bedächtig wirkt und Seriosität verkörpern will, setzt Markus Krall vom Konkurrenten Degussa, erst seit wenigen Monaten im Amt, auf Krawall und Absturzangst. So prophezeit der Manager für Ende 2020 einen großen Finanzcrash - und klar, er sagt auch: Mit Gold im Portfolio seien Anleger auf der sicheren Seite.

Degussa ist 2011 ins Geschäft eingestiegen und hat die Branche aufgemischt - vor allem dank August von Finck junior, 89. Der konservative Nachfahre der gleichnamigen Bankierssippe ist Haupteigentümer des Unternehmens - und unterstützt es bis heute finanziell. Degussa schiebt einen Verlustvortrag von fast 18 Millionen Euro vor sich her. 2018 haben die Eigner neun Millionen Euro nachgeschossen. Der Jahresabschluss weist laut Bundesanzeiger bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro einen ...

