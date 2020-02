Die jüngste Zuspitzung der Coronavirus-Krise hat Kursturbulenzen an den Finanzmärkten und einen neuen Höhenflug des Goldpreises ausgelöst. Die Investoren suchten verstärkt sichere Anlagehäfen und der Preis für eine Feinunze erreichte am Montag an der Börse in London erneut ein neues 7-Jahreshoch. Zeitweise stieg der Goldpreis bis auf 1.689 Dollar. Das Edelmetall war damit so wertvoll wie seit Februar 2013 nicht mehr.Seit Beginn des Jahres konnte der Goldpreis bereits mehr als elf Prozent zulegen, ...

