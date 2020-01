Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - FreightBro, ein Start-up für Frachttechnologie und Digitalisierung manueller Speditionsprozesse, gab bekannt, Maersk Spot in seine digitale Plattform für Spediteure integriert zu haben. Im Rahmen einer erstmaligen Initiative in Indien wird die Plattform von FreightBro ab sofort Maersk Spot APIs nutzen. Das ermöglicht Kunden die Online-Reservierung von Containerplatz in Echtzeit. Durch diese Integration können Spediteure nun in Echtzeit die aktuellen Tarife über die Plattform aufrufen. Dieses Produkt garantiert die Geräteverfügbarkeit und Frachtverladung mit Diensten von Maersk und Safmarine auch in der Hochsaison zu einem festen Preis.Kathiresan Eswaramurthy, COO von FreightBro, kommentierte: "Maersk Spot ist eine echte Neuerung. Unsere Kunden werden nicht nur von der Tarifverfügbarkeit profitieren, sondern können auf der FreightBro-Plattform auch Suchanfragen eingeben und Vergleiche bzw. Sofortbuchungen vornehmen, wobei Geräte- und Platzverfügbarkeit garantiert sind."Der Buchungsvorgang für den Versand verläuft größtenteils manuell und oft mangelt es an ausreichender Rück- und Absprache zwischen verschiedenen Interessenvertretern. Durch diese Integration möchte FreightBro seine digitale Zustellrate sowie Online-Buchungen verdoppeln, indem der Speditionsbranche die gleiche einfache Buchungsmethode wie bei Fluggesellschaften ermöglicht wird. FreightBro hat durch seine proprietäre digitale Plattform über 500 Spediteuren den Online-Vertrieb ermöglicht.Anfang 2019 führte Maersk sein Online-Produkt Maersk Spot ein, mit dem bei garantierter Frachtverladung Überbuchungen begrenzt werden und der Buchungsprozess für Kunden vereinfacht wird. Dies ist ein revolutionärer Schritt hin zu vereinfachten Lieferketten und einer verbesserten Buchungserfahrung in der Versandbranche.Informationen zu MaerskA.P. Moller - Maersk ist ein integriertes Container-Logistikunternehmen, das die Lieferketten seiner Kunden vernetzen und einfacher gestalten möchte. Der weltweite Marktführer für Versanddienstleistungen ist in 130 Ländern tätig und beschäftigt etwa 70.000 Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, vereinfachte globale Lieferketten zu realisieren und unseren Kunden Möglichkeiten für internationalen Handel zu eröffnen.Informationen zu FreightBroFreightBro (https://freightbro.com/)ist ein Start-up für Frachttechnologie, das die billionenschwere Speditionsbranche durch die Digitalisierung manueller Logistikprozesse revolutionieren möchte. FreightBro möchte Spediteuren eine digitale Plattform zur Verfügung stellen, die ihnen bei einer nahtlosen Benutzererfahrung ermöglicht, mittels Datenanalytik schneller Tarife einzuholen, ihre Betriebseffizienz zu steigern, den Vertrieb anzukurbeln und informierte Entscheidungen zu treffen.FreightBro wurde im Oktober 2016 von Raghavendran Viswanathan, Mohammed Zakkiria A. und V. Anand Babu gegründet.Pressekontakt:Mohammed Zakkiria A+91-9789566668MitbegründerFreightBro Logistics Pvt. LtdE-Mail: zakkiria@freightbro.comWebseite: https://freightbro.com/Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1082208/FreightBro_Maersk_SPOT.jpgOriginal-Content von: FreightBro Logistics Private Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140841/4503228