Die Aktien von Wirecard zollen am Montag vorerst ihrer jüngsten Rally Tribut. Im frühen Handel ging es für die Papiere um 3,1 Prozent auf 136,25 Euro bergab, im Dax (DAX 30) gehörten sie so zu den größten Verlierern. Am Freitag hatten sie die 200-Tage-Durchschnittslinie hinter sich gelassen und bei 143 Euro ein Hoch seit Oktober erreicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...