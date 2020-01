Essen (www.anleihencheck.de) - Wie von den meisten Marktbeobachtern erwartet, hat die EZB auf ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr weder ihre Leitzinsen noch ihre Forward Guidance verändert, berichten die Analysten der National-Bank AG.Die Analysten der National-Bank AG würden auch weiterhin davon ausgehen, dass die EZB bis auf weiteres an ihrer bisherigen Linie festhalten werde: Zwar werde auch innerhalb der EZB sicherlich wahrgenommen, dass sich der Ausblick für die europäische Konjunktur derzeit wieder spürbar festige. Grundsätzlich werde eine Notenbank aber abwarten wollen, ob die besseren wirtschaftlichen Perspektiven auch tatsächlich in einer breiten Palette an Indikatoren zum Ausdruck kämen. Zuletzt hätten sich zwar die Anzeichen dafür gemehrt, dass der Lohndruck auch in der Inflationsentwicklung spürbar geworden sei - das wäre ein gutes Zeichen. Es sei aber viel zu früh hier von einer Wende zu sprechen: Die Analysten der National-Bank AG würden weiterhin davon ausgehen, dass das Euroland ein im Vergleich zum Ausland signifikantes Disinflationsbias habe. ...

