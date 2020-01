Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) eine 1,00% Bonitätsabhängige Schuldverschreibung (ISIN DE000DD5APK7/ WKN DD5APK) mit dem Basiswert Südzucker vor.Bei Deutschlands größtem Zuckerproduzenten laufe es derzeit nicht in allen Bereichen rund. In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres habe der in Mannheim ansässige Konzern einen Konzernumsatz von 5.028 Mio. Euro erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei dies ein Rückgang um 3,2%. Deutlich schlimmer sehe die Lage beim Jahresüberschuss aus. Während in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres ein Gewinn von 36 Mio. Euro erwirtschaftet worden sei, müsse Südzucker dieses Jahr einen Verlust von 35 Mio. Euro ausweisen. ...

