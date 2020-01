Die Opioid-Epidemie in den USA hat bereits über 400.000 Todesopfer gefordert, viele weitere Menschen sind abhängig von opioid-haltigen Schmerzmitteln. Die Verantwortung sehen Betroffene wie auch Behörden bei Pharmaunternehmen, die entsprechende Mittel aggressiv vermarktet und die Risiken heruntergespielt haben.

Insys Therapeutics schreckte offenbar zur Verbreitung seines Fentanyl-Spray Subsys auch nicht vor Bestechung zurück: Insgesamt zahlte das Unternehmen aus dem Bundesstaat Arizona nach Ansicht des Gerichts mehr als 10 Mio. US-Dollar an Ärzte, damit diese das Medikament verschreiben. Das starke Schmerzmittel ist für Fälle wie Krebspatienten im Endstadium vorgesehen und macht hochgradig abhängig. Die Zahlungen an die Ärzte verschleierte das Unternehmen als Honorar für Seminarvorträge. Die Ärzte wurden außerdem gedrängt, das Mittel auch an Patienten zu verschreiben, die es gar nicht benötigen. Darüber hinaus sollten sie Krankenkassen täuschen, damit diese die Bezahlung übernehmen. Kapoors Anwälting kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

