Katowice (ots) - Das polnische Unternehmen Provema Sp. z o.o. hat die anerkannte, vom landesweiten Auskunftsdienst über Telekommunikationsschulden BIG S.A. verliehene Auszeichnung "Zertifikat eines glaubwürdigen Unternehmens" erhalten.In den Genuss dieser Ehrung gelangen Partner mit einer starken Marktposition, die um die Einhaltung ethischer Normen in ihrem Unternehmen bemüht sind.Das Unternehmen Provema Sp. z o.o. aus Katowice ist Gegenstand einiger Nachrichten und Presseartikel im Internet. Derzeit betreibt es keine Werbung im Fernsehen oder über Kanäle wie YouTube. Aktuelle Informationen werden mithilfe verbreiteter Internetdienste wie Facebook oder Twitter übermittelt. Dabei handelt es sich nicht um ausgereifte Formen der Werbung, das Unternehmen informiert vielmehr über seine laufenden Erfolge und Nominierungen für verschiedene Preise, wodurch es das Interesse seiner Zielgruppen weckt.Neben seinem Kerngeschäft, der Bereitstellung von Onlinekrediten, wird Provema sich auch mit einer umfassenden Nutzung neuester Lösungen in den bereitgestellten Diensten profilieren. Künstliche Intelligenz und der von Provema verfolgte Kurs in den Bereichen Finanztechnologie und Kreditdienste erwiesen sich als erfolgreich und waren ausschlaggebend für die Verleihung des Viktoria-Preises, eines Gütezeichens für Unternehmer. Das ist eine große Auszeichnung für ein 15-köpfiges Team.Im November wurde das Produkt "loan-by-link" auf den Markt gebracht. Mit dieser Form der Finanzierung sollen nicht nur Unternehmen selbst, sondern auch gegenwärtige und künftige Partner Entwicklungschancen erhalten. Häufig können kleine Unternehmen oder Betreiber von Internetseiten es sich nicht leisten, Produkte im Online-Handel verfügbar zu machen. Die hohen Kosten sind angesichts des potenziellen Nutzens unverhältnismäßig. Auf dieses Problem ist das Projekt 3x3 zugeschnitten, was so viel bedeutet wie 3 Minuten für die Integration der Website, 3 Minuten für die Antragstellung und 3 Minuten für die Auszahlung der Finanzmittel."Loan-by-link" wurde unmittelbar nach seiner Einführung von der Wettbewerbsjury des Loan Magazine Award 2019 entdeckt. Das Produkt erhielt eine Nominierung in der Kategorie "Neue Technologien" - Bereich "Innovation".Das Unternehmen plant neben der derzeitigen Expansion auf spanische und lettische Märkte den Aufbau weiterer Geschäftsbeziehungen in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland. Der Vorstandsvorsitzende gibt keine Details bekannt, leugnet aber nicht, dass er das Unternehmen perspektivisch auf dem Weltmarkt sieht. Die derzeitige internationale Zusammenarbeit verschaffte dem Unternehmen 500 000 Nutzer. Im nächsten Jahr soll diese Zahl auf 1 500 000 steigen.Den Erklärungen des Unternehmens zufolge sind für die Premiere der angekündigten mobilen Anwendung mehrere Tage geplant.Pressekontakt:Monika Krukowska. +48 502 413 053, monika.krukowska@provema.plOriginal-Content von: Provema Sp z o.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140761/4503319