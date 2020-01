FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der freie Fall bei den Aktien von K+S findet auch am Montag kein Ende. Am Freitag waren sie erstmals seit Anfang 2005 unter die 9-Euro-Schwelle gefallen, nun ging es am fünften Verlusttag in Folge um etwa 5 Prozent weiter bergab bis auf 8,25 Euro. Die Aktie nähert sich damit stetig den 8 Euro - eine Marke, mit der sich Anleger letztmals im Jahr 2004 auseinander setzen mussten.



Binnen einer Woche haben die Papiere nun ausgehend vom Niveau knapp über 10 Euro schon mehr als 18 Prozent an Wert eingebüßt. Schuldensorgen und die Furcht vor einer schwachen Geschäftsentwicklung treiben die Aktionäre des Dünger- und Salzkonzerns dabei um. Als Auslöser gelten kritische Analystenstudien zur Verschuldung des MDax -Konzerns und den Gedankenspielen, Teile des US-Geschäfts zu verkaufen./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

