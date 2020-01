Nach einer langen Rally zeigen die Märkte erste Anzeichen der Verunsicherung. Auslöser ist die Ausbreitung des Coronavirus in China. Über das Wochenende hat sich das Thema in den Vordergrund geschoben. Der Fokus wird sich in den nächsten Wochen voraussichtlich weg von Chance hin zur Risikovermeidung verschieben. Spekulative Investments werden es schwerer haben. Auch wir justieren unseren Fokus. Solide Trends sind in solchen Situationen gefragt. Wir werfen einen Blick auf die Versicherungsbranche in China. Wir haben für Sie einen besonders interessanten Kandidaten im Gepäck. Dabei haben wir das Unternehmen schon länger im Blick, konnten uns aber noch nicht zu einer Kaufempfehlung durchringen. Jetzt scheint ein guter Zeitpunkt dafür zu sein. Lesen Sie in unserer Analyse warum.

ISIN: CNE1000003X6

