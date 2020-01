Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta017/27.01.2020/12:45) - Die Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE000A2NB502, hat ihr Geschäftsjahr 2019 (Einzelabschluss nach HGB für den Zeitraum 01.01.-31.12.2019) mit einem vorläufigen Ergebnis vor Steuern in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. -1,6 Mio. Euro) abgeschlossen. Das vorläufige Ergebnis nach Steuern liegt voraussichtlich bei rd. 5,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. -1,4 Mio. Euro).



Die genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand, der Abschlussprüfung durch den Abschlussprüfer und der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



Heidelberg, 27.01.2020



Heidelberger Beteiligungsholding AG Der Vorstand



