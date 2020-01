Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG - von EQUITS GmbHEinstufung von EQUITS GmbH zu HEIDELBERG PHARMA AGUnternehmen: HEIDELBERG PHARMA AG ISIN: DE000A11QVV0Anlass der Studie: Entwicklungsfortschritte, Finanzierung Empfehlung: Kaufen seit: 24.02.2020 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas SchiessleOriginal-Research von EQUI.TS GmbH (27.01.2020) Heidelberg PHARMA AG Empfehlung: Kaufen Research-Boutique EQUI.TS GmbH: bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg PHARMA AG - ADC Projekte mit entscheidenden Fortschritten; dievini sichert bis zu EUR 15 Mio. zu - Magenta's ADC 'MGTA-117' beeindruckte Mitte Januar bei der J.P. Morgan Healthcare Conference Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports Der Zielkurs des derzeit einzigen ADC-pure play steigt aufgrund der ausgeweiteten Finanzierungsreichweite, die u.E. bis zum Klinikstart von HDP-101 - dem wohl nächsten essentiellen Newsflow - reicht. Mit der jüngsten Finanzzusage wird die Reichweite planmäßig um rund 12 Monate bis ca. Mitte 2021 verlängert; dann könnten idealerweise belastbare Indikationen zur Sicherheit /Wirksamkeit des ADC's HDP-101 vorliegen. Dieses Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) mit Amanitin zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen (z.B. MS etc.) basiert auf der einzigartigen ATAC-Plattform und ist Hauptwerttreiber - zuzüglich upside Potential aus den klinischen 'Heritage-Assets' - bei WL6. Welches Potential in den ATAC-Wirkstoffen steck, zeigt sich auch in den Fortschritten beim Partner Magenta Therapeutics (US55910K1088). Das Chance-/Risiko-Verhältnis bezüglich der ATAC-Wirkstoffentwicklung verbesserte sich u.E. spürbar. Seit 10/18 bereitete das US-Biotechunternehmen die klinische Entwicklung des ersten Zielmoleküls CD117 vor. Im Januar nun erfolgte die Nominierung des jüngsten Klinikkandidaten 'MGTA-117'. Aus mehreren Kandidaten wurde dafür ein proprietäres ATAC-Molekül aus Heidelberg ausgewählt. Die erstmals auf der meinungsführenden J. P. Morgan Healthcare Conference einer breiten Investorenschaft präsentierten Daten (https://investor.magentatx.com/events-and-presentations) der Magenta-Pipeline sorgten für hohe Aufmerksamkeit. Aktuelle präklinische Ergebnisse zeigen, dass MGTA-117 Stamm- und Vorläuferzellen im Vergleich zur derzeitigen Standardtherapie und alternativen ADC-Ansätzen stark dezimiert und eine sehr gute Verträglichkeit zeigt. Der sogenannte therapeutische Index (Maß für die Sicherheit des Medikaments), war deutlich höher (30) als bei den Behandlungsalternativen (2- 6 fach). Beim Partner Telix kommt das Führungsprojekt TLX250-CDx (vormals REDECTANE) unterdessen gut voran. Die laufende Rekrutierung der Ph III-'ZIRCON'-Studie könnte Mitte 2020 abgeschlossen werden. Die EQUI.TS-Kaufempfehlung wird bekräftigt.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19977.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de.Kontakt für Rückfragen Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 M: +49 (0) 179 91 83 555 www.equits.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.