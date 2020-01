Schwergewichte der Finanz- und Techbranche beteiligen haben sich an einem 80-Millionen-Dollar-Investment in das Fintech Currencycloud beteiligt. Monzo, Revolut und Starling zählen schon zu den Kunden. Das Startup Currencycloud, britisches Fintech und Anbieter von API für digitale Finanzdienstleister, hat 80 Millionen US-Dollar in einer Series-E-Finanzierungsrunde eingestrichen. Zu den Investoren zählen Schwergewichte der Finanzbranche wie Visa, die World Bank Group und BNP Paribas, aber auch der Venture-Arm des Software-Riesen SAP hat erneut in das Fintech investiert. N26-Konkurrenten Monzo ...

