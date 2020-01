Normalerweise würde die Berichtssaison, die gut in den USA gestartet ist, in dieser Woche im Mittelpunkt stehen. Doch Corona macht weder vor Grenzen noch Assetklassen Halt... Wie also diese Woche handeln? Und was ist zu erwarten von den Zahlen von Amazon, Facebook, Apple, Ebay, SAP - deren Aktie allesamt gut gelaufen sind? Fundamentales Untermauern ist jetzt wichtig... Einschätzungen von Roger Peeters von pfp advisory im Gespräch mit Antje Erhard. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv