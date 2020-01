ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für PSA von 24 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Marge normalisiere sich auf niedrigerem Niveau, schrieb Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht nur geringe Chancen auf weitere Ausschüttungen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121501

