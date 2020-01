ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Er reduziere seine Schätzungen für das Jahr 2019 aufgrund der jüngsten Schadensfälle deutlich, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem geht er davon aus, dass der Rückversicherer sein Ziel für das Nettoergebnis übertreffen werde. Die Annahmen für 2020 und darüber hinaus änderte der Analysten geringfügig./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

