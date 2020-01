Heidelberg (www.fondscheck.de) - Die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH hat 2019 mit einer besonderen Weihnachtsaktion abgeschlossen, so Heidelberger Vermögen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Geld, das die Vermögensverwalter normalerweise in Kunden-Präsente investieren, ging im vergangenen Jahr an eine wohltätige Einrichtung - den Wünschewagen. Der vom Arbeiter-Samariter-Bund initiierte Krankentransport bringt schwerstkranke Menschen zu ihren Lieblingsorten und erfüllt damit deren letzte Herzenswünsche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...