marktEINBLICKE um 12: Virus-Sorgen drücken den DAX nach unten, Erfolgsmeldung bei Fuchs Petrolub

Der DAX setzt am Montagmittag kräftig zurück. Anleger sorgen sich um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie und drücken an der Börse auf den Verkaufsknopf. Es wird befürchtet, dass Chinas Wirtschaft einbricht, was die Weltwirtschaft empfindlich treffen würde.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -2,0% 13.307 MDAX -1,9% 28.255 TecDAX -2,2% 3.154 SDAX -2,0% 12.327 Euro Stoxx 50 -1,8% 3.711

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Im Fokus stand auch die Aktie von Fuchs Petrolub (WKN: 579043 / ISIN: DE0005790430). Der MDAX-Konzern verkündete, dass die Übernahme des US-Schmierstoffherstellers Nye Lubricants jetzt endlich unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Trotz dieser Erfolgsmeldung steht Fuchs Petrolub an der Börse auch am Montagmittag deutlich unter Verkaufsdruck.

Den vollständigen Artikel lesen ...