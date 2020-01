Microsoft soll Windows 7 für die Allgemeinheit freigeben. Mit dieser Forderung in Form einer Petition hat sich die Free Software Foundation zu Wort gemeldet. Die Free Software Foundation (FSF) hat eine Petition an Microsoft veröffentlicht, nach der das Unternehmen Windows 7 zu Open-Source-Software erklären sollte und ihr damit neues Leben einhauchen könnte. In der Petition mit dem Titel Upcycle Windows 7 heißt es: "Das Ende des Lebenszyklus von Windows 7 gibt Microsoft die perfekte Gelegenheit, vergangene Fehler rückgängig zu machen und stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...