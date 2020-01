FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Merck KGaA investiert bis zum Jahr 2022 insgesamt 250 Millionen Euro in ein Biotech-Entwicklungszentrum in der Schweiz. Die neue Anlage in Corsier-sur-Vevey werde sich der Entwicklung und Herstellung biotechnologischer Wirkstoffe für klinische Studien widmen, teilte der Pharma- und Spezialchemiekonzern aus Darmstadt mit.

Angesichts des Wachstums der Forschungs- und Entwicklungspipeline im Bereich Healthcare werde diese Investition dazu beitragen, die kosteneffiziente und flexible Bereitstellung von Material für klinische Studien nachhaltig zu sichern, die Entwicklung neuer biologischer Substanzen zu beschleunigen und die Herausforderung der zunehmend komplexen Herstellung biotechnologischer Stoffe der nächsten Generation zu meistern.

Merck erklärte, das Biotech Development Center werde voraussichtlich 2021 fertiggestellt und voraussichtlich Ende 2022, nach Abnahme durch die Aufsichtsbehörden, in vollem Umfang nutzbar sein.

