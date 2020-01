LONDON/WUHAN (dpa-AFX) - Die britische Regierung will ihren Staatsbürgern beim Verlassen der wegen der neuen Lungenkrankheit abgeriegelten chinesischen Provinz Hubei helfen. Das teilte das Außenministerium am Montag in London mit. "Wir arbeiten an einer Möglichkeit für britische Staatsangehörige, die Hubei-Provinz zu verlassen", hieß es. Weltweit waren bis Montagmittag fast 2800 Infektionen mit dem neuen Virus 2019-nCoV bestätigt, bis auf etwa 50 alle in China. Die Zahl der Toten stieg in China auf 80. Besonders schwer betroffen ist die Metropole Wuhan in Zentralchina./cm/DP/nas