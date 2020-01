In einer für kommenden Mittwoch erwarteten Sicherheitsempfehlung wird sich die EU-Kommission einem Bericht zufolge nicht gegen Huawei als Netzausrüster für die europäischen 5G-Netze aussprechen. Wie Business Insider aus Regierungskreisen erfahren haben will, wird sich die EU-Kommission in ihrem für den 29. Januar 2020 angekündigten Bericht nicht für einen Ausschluss bestimmter 5G-Anbieter wie Huawei aussprechen. Macht die EU-Kommission den Weg frei für Huaweis 5G-Komponenten? Damit würde der Weg für die Beauftragung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens als Netzausrüster frei...

