Der Investmentmanager Capital Group hat die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (Die Stuttgarter) als Vertriebspartner gewonnen. Damit bietet erstmals ein Lebensversicherer in Deutschland im Rahmen seiner fondsgebundenen Altersvorsorgelösungen eine Auswahl an Capital-Group-Fonds an. In Zeiten des Niedrigzinses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...