Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Senegals Präsident Macky Sall haben Investitionsmöglichkeiten für deutsche Firmen in dem afrikanischen Land betont. "Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung in Senegal macht das Land zu einem potenziell attraktiven Investitionsstandort für deutsche Unternehmen", sagte Merkel bei einem Statement mit Sall vor einem Gespräch im Kanzleramt. "Die Beispiele, die wir jetzt schon sehen im Senegal, sprechen sich natürlich auch im deutschen Mittelstand herum." Sall mahnte laut Übersetzer an, "dass auch Finanzierungen und Garantien ermöglicht werden zur Begleitung der Niederlassung deutscher Unternehmen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2020 09:21 ET (14:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.