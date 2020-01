Wie bereits in unserem Bericht vom 22.01.2020 erwähnt, informierte auf dem heute stattfindenden Investorentag in Zürich Landis + Gyr (CH0371153492) über den Geschäftsgang und den weiteren Ausblick für das Unternehmen.Dabei wurde die Prognosespanne der im Oktober 2019 kommunizierten Prognosen für das Geschäftsjahr 2019/20 bestätigt. Die Ergebnisse sollen nun aber "am unteren Ende' der Prognosespanne liegen. Die vor einem Jahr gesetzten mittelfristigen Unternehmensziele gelten nun bis 2022.Vor allem aufgrund anhaltender Verzögerungen in regulatorischen Fragen in Nordamerika erwartet die Konzernleitung Ergebnisse am unteren Bereich der Bandbreite.

