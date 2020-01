Wien (www.fondscheck.de) - Die Service-KVG Axxion hat erstmals in ihrem knapp 20-jährigen Bestehen einen Vorstand und Aufsichtsrat installiert, so die Experten von "FONDS professionell".Bislang sei das Unternehmen von einem Verwaltungsrat als oberstes Gremium geführt worden. "Mit dieser Umstellung wird Axxion noch effektiver und Entscheidungswege werden weiter vereinfacht", schreibe Axxion dazu in einer Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...