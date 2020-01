General Motors macht seine Produktionsstätte Detroit-Hamtramck zu einem reinen Elektrofahrzeug-Werk. Wie der US-Autokonzern nun offiziell mitteilt, plant er Investitionen in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar in das Werk, um dort eine Reihe von E-Modellen zu produzieren. Ab Ende 2021 werde zunächst ein elektrischer Pickup-Truck in Detroit vom Band laufen und kurz danach auch das vor einigen Tagen präsentierte ...

