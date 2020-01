Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Lufthansa wieder. Die Angst vor dem Coronavirus belastet Airlines weltweit. So auch die Lufthansa. Bei den Verkäufen steht Varta auf dem zweiten Platz. Die Aktie von Varta ist zu Wochenbeginn wieder deutlich unter Druck geraten. Sogar die 200-Tage-Linie wurde kurzzeitig nach unten durchbrochen.