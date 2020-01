Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

VGG7041T1057 Petro Victory Energy Corp. 27.01.2020 VGG7041T1396 Petro Victory Energy Corp. 28.01.2020 Tausch 40:1 7881

CA2652821034 Dundee Sustainable Technologies Inc. 27.01.2020 CA2652822024 Dundee Sustainable Technologies Inc. 28.01.2020 Tausch 20:1 7881

CA5980291069 Midpoint Holdings Ltd. 27.01.2020 CA5980292059 Midpoint Holdings Ltd. 28.01.2020 Tausch 4:1 7881

CA2925051047 EnCana Corp. 27.01.2020 US69047Q1022 Ovintiv Inc 28.01.2020 Tausch 5:1 7881

