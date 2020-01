Nie wieder sollten europäische Steuerzahler für Bankenrettungen aufkommen. Doch das Versprechen wird systematisch gebrochen. Der Europa-Abgeordnete Luis Garicano schlägt eine Reform der Bankenunion vor.

Es war ein großes Versprechen, mit dem Europas Politiker vor bald acht Jahren, die Bankenunion aus der Traufe hoben. Sie wollten den verhängnisvollen Zusammenhang zwischen schwächelnden Staatsanleihen und maroden Banken ("Doom Loop") brechen und gleichzeitig einen einheitlichen Markt für Banken in Europa schaffen. "Keines der beiden Ziele wurde erreicht", kritisiert der spanische Ökonom Luis Garicano, wirtschaftspolitischer Sprecher von Renew Europe, der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament, die sich auf Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gebildet hat.

Garicano, lange Jahre Professor an der London School of Economics, hat einen Vorschlag erarbeitet, wie die Bankenunion doch noch funktionieren könnte - und wie vor allem Europas Banken stabiler werden könnten, ohne dass der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Die Liste der Banken, denen die öffentliche Hand - allen Schwüren zum Trotz - zu Hilfe kam, ist mittlerweile so lange, dass Garicano gar nicht mehr damit rechnet, dass Anteilseigner und Gläubiger jemals nach den bisherigen Regeln zur Kasse gebeten werden: "Das Prinzip Bail-In ist tot."

Garicano will es wiederbeleben. Noch ist sein Vorschlag für die Reform der Bankenunion in seiner Fraktion kein Konsens, aber er arbeitet daran. Am Dienstag reist er nach Berlin, um seine Pläne dort liberalen Parteifreunden vorzustellen. Aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den EU-Institutionen hat er erste positive Rückmeldungen bekommen.

Was Garicano konkret vorschlägt? Er will Risiken in den Bankenbilanzen senken, die Bankenabwicklung, ...

