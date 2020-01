Südwestdeutsche Salzwerke AG: Technischer Vorstand scheidet zum Jahresende ausDGAP-Ad-hoc: Südwestdeutsche Salzwerke AG / Schlagwort(e): Personalie Südwestdeutsche Salzwerke AG: Technischer Vorstand scheidet zum Jahresende aus27.01.2020 / 17:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.__TOKEN__0__0__Der technische Vorstand der Südwestdeutsche Salzwerke AG Herr Wolfgang Rüther hat heute dem Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Strobl mitgeteilt, dass er seinen bis Ende Dezember 2020 laufenden Vertrag gerne in Gänze erfüllen, aber nicht darüber hinaus verlängern möchte.Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Strobl und dessen Stellvertreter Harry Mergel haben dies mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, jeweils aber ihren Respekt für diese Entscheidung bekundet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Rüther für seine erfolgreiche Arbeit bei der Gesellschaft in den vergangenen Jahren und wünscht ihm persönlich alles Gute. Herr Rüther war seit 1993 in verschiedenen Positionen bei der Südwestdeutsche Salzwerke AG tätig, zuletzt seit 1. Januar 2016 als technischer Vorstand.Heilbronn, 27. Januar 2020Südwestdeutsche Salzwerke AG27.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Südwestdeutsche Salzwerke AG Salzgrund 67 74076 Heilbronn Deutschland Telefon: +49/7131/959-0 Fax: +49/7131/179071 E-Mail: info@salzwerke.de Internet: www.salzwerke.de ISIN: DE0007346603 WKN: 734660 Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München EQS News ID: 961547Ende der Mitteilung DGAP News-Service961547 27.01.2020 CET/CEST