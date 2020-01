ATOSS Software AG: ATOSS erhöht AusschüttungsquoteDGAP-Ad-hoc: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Dividende ATOSS Software AG: ATOSS erhöht Ausschüttungsquote27.01.2020 / 16:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ATOSS Software AG: ATOSS erhöht Ausschüttungsquote München, 27. Januar 2020Der Vorstand der ATOSS Software AG schlägt dem Aufsichtsrat eine nachhaltige Erhöhung der Ausschüttungsquote der Gesellschaft auf 75% des Ergebnisses pro Aktie auf Konzernebene vor. Im Übrigen bleibt die seit 2006 bestehende Dividendenpolitik, die bislang eine Ausschüttungsquote von 50% bezogen auf das Ergebnis pro Aktie auf Konzernebene vorsah und in regelmäßigen Abständen um Sonderdividenden ergänzt wurde, unverändert fort.Die Anpassung der Dividendenpolitik steht somit in der Kontinuität einer nachhaltigen Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg der ATOSS Software AG. Vor dem Hintergrund der neuerlichen Rekordergebnisse auf Umsatz- und Ergebnisebene im Jahr 2019, der hohen Stabilität des Geschäftsmodells, einer äußerst komfortablen Eigenkapitalquote und einer Liquidität (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte) von über 30 Mio. EUR zum Jahresende 2019 auf Konzernebene hat sich der Vorstand entschieden, die Ausschüttungsquote auf 75% anzuheben. Das Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich in einem Korridor von EUR 3,30 bis 3,40 je Aktie liegen.Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 und das vierte Quartal 2019 einschließlich der genauen Angabe des Dividendenvorschlags des Vorstands für das Jahr 2019 werden am 31. Januar 2019 veröffentlicht.KontaktATOSS Software AG Christof Leiber / Vorstand Rosenheimer Straße 141 h, D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com27.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software AG Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 4 27 71-0 Fax: +49 (0)89 4 27 71-100 E-Mail: investor.relations@atoss.com Internet: www.atoss.com ISIN: DE0005104400 WKN: 510440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 961549Ende der Mitteilung DGAP News-Service961549 27.01.2020 CET/CEST