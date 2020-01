Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Troisdorf (pta026/27.01.2020/16:40) - Der Vorstand gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Raimund Wunder mit sofortiger Wirkung zum Vorstand bestellt hat. Herr Wunder war in seinen bisherigen Funktionen in leitender Position u. A. für die Inbetriebnahme von verschiedensten Kraftwerkstypen zuständig und blickt auf jahrelange Erfahrung in der Energiebranche zurück. Das außergewöhnliche Fachwissen, durch welches er sich auszeichnet, wird er fortan in die Projekte der AFKEM AG einbringen, was für die Gesellschaft einen enormen Gewinn darstellt.



Troisdorf im Januar 2020



AFKEM AG



Der Vorstand



Christian Tietz



(Ende)



ISIN(s): DE000A1EMBS3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart



