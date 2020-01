ZÜRICH (Dow Jones)--Die Furcht vor einer Pandemie hat am Montag die globalen Börsen massiv belastet und auch vor dem schweizerischen Aktienmarkt nicht Halt gemacht. In China häuften sich Todesfälle und auch die Zahl der Infizierten stieg sprunghaft an, obwohl die Volksrepublik Millionen Bürger praktisch unter Quarantäne gestellt hat. Aber auch außerhalb Chinas wurden neue Fälle von infizierten Patienten mit dem neuen Coronavirus bekannt. Auf Nachfrage von Dow Jones bestätigte das Bundesamt für Gesundheit in Bern, dass es bislang keine bestätigten Fälle in der Schweiz gebe. Bei zwei Verdachtsfällen sei die Diagnose negativ ausgefallen.

Mit der Sorge um einen globalen Konjunktureinbruch gab der SMI 1,6 Prozent auf 10.676 Punkte nach. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 60,43 (zuvor: 47,14) Millionen Aktien. Gerade in der Schweiz sei mit dem Ausbleiben asiatischer Touristen zu rechnen, hieß es im Handel. Verstärkt wurden die Konjunktursorgen durch einen unter den Erwartungen ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland.

Aktien mit starkem Bezug zum China-Geschäft standen entsprechend unter Druck. Im Luxusgütersektor traf es Richemont und Swatch mit Abschlägen von 2,7 bzw. 2,5 Prozent. Aber auch Aktien mit Verbindung zur Reisetätigkeit wurden verkauft: Die Titel des Einzelhändlers Dufry, das Unternehmen ist auf Flughäfen und Bahnhöfe spezialisiert, verloren 3,2 Prozent. Die Papiere des Flughafenbetreibers in Zürich büßten 3 Prozent ein.

Nestle hielten sich mit Verlusten von 0,9 Prozent recht wacker. Der Lebensmittelkonzern kauft zu. Den Zukauf stuften die Analysten von Baader Helvea als strategisch positiv ein. Der Nahrungsmittel- und Getränkekonzern übernimmt von der US-Gesellschaft Allergan das gastrointestinale Medikament Zenpep. Dieses passe gut in den Bereich der Magendarm-Medikamente, einem der Schwerpunkte von Nestle in dieser Kategorie, hieß es.

Nach Vorlage von Geschäftszahlen und Fortschritten bei der Arzneimittelpipeline sanken Santhera mit dem Markt um 1,4 Prozent. Landis+Gyr engte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 auf den unteren Rand der kommunizierten Bandbreite ein, der Kurs des Anbieters von Energiemanagementlösungen brach um 14,8 Prozent ein.

