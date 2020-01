Berlin (ots) - Die zum Berliner Family Office ADAMMA gehörende 'ADAMMA Investment II GmbH' hat zum Jahreswechsel das im November 2019 eröffnete Hotel "the niu Mesh" nahe des Stuttgarter Flughafens erworben. Das Hotel verfügt über 254 Zimmer, wovon 110 auf long-stay-Zimmer entfallen, sowie 75 Parkplätze. Das Übernachtungsangebot richtet sich vor allem an Geschäftsreisende, die in der Nähe zum Flughafen und der Messe untergebracht sein möchten oder am Dienstleister-Standort Fasanenhof eine Unterkunft suchen (Zentralen der EnBW, GFT, GTÜ u.a.).



Zur Steigerung der laufenden Rendite wurde das Grundstück im Zuge des Erwerbs abgespalten und im Wege eines inflationsgesicherten Erbbaugrundstücks als lang-fristige Anlage an eine deutsche Pensionskasse platziert. Der Frankfurter Investmentmanager Continuum Capital arrangierte und strukturierte die gesamte Transaktion. Verkäufer und Developer des Hotels war die MERKUR Development Holding GmbH aus Rüsselsheim.



Die rechtliche und steuerliche Beratung des Käufers wurde von EbnerStolz in Köln unter Leitung des verantwortlichen Partners Dr. Daniel Kautenburger-Behr (RA, StB) durchgeführt, rechtlich unterstützt von Ansgar Dürig und Simonetta Hahn sowie steuerlich von Thomas Herzogenrath (Partner, StB, WP) und Dr. Cornelius Stock (StB). MERKUR wurde von Dr. Frank Soesters von HauckSchuchardt beraten.



