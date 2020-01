Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) ist bei der Aktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers für deutsche Banken nach Aussage von Benjamin Weigert, Leiter des Zentralbereichs Finanzstabilität bei der Deutschen Bundesbank, vorsichtig vorgegangen. "Wir hatten in Deutschland noch nie einen solchen antizyklischen Puffer, deshalb erhöhen wir ihn in sehr kleinen Schritten", sagte Weigert bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Der AFS hatte der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) im Mai 2019 empfohlen, den Banken ab dem dritten Quartal einen zusätzlichen Puffer in Höhe von 25 Basispunkten vorzuhalten.

Christian Ossig, der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB wies in der gleichen Veranstaltung darauf hin, dass der Puffer aus Sicht der Banken eine zusätzliche Belastung darstellte. Er zog zudem die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme in Zweifel. Die makroprudenzielle Aufsicht erinnere an eine Person, die unter einer Straßenlaterne nach einem verlorenen Schlüssel suche - "nicht, weil er dort liegt, sondern weil dort Licht ist", wie Ossig sagte.

Loriana Pelizzon, Professorin an der Universität Frankfurt, plädierte dagegen für eine raschere Aktivierung antizyklischer Puffer. Sie sagte, man könne dieses Werkzeug auch als eine Reserve für schlechte Tage sehen. "Aus dieser Perspektive hätte es durchaus Spielraum für eine frühere Aktivierung gegeben", sagte sie

