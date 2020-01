Entwickler von Microsoft und Google arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Chromium-Engine. Sichtbarstes Ergebnis der Kollaboration ist ein verbessertes Tab-Management in Edge und künftig auch in Chrome. Einem aufmerksamen Reddit-Poster ist eine Konversation zwischen dem Google-Entwickler Leonard Grey und dem Microsoft-Teammitglied Justin Gallagher im Chromium-Bugtracker aufgefallen. Kollegialer Chat zeigt enge Kooperation Darin erklärt Grey sein Interesse an der Übernahme einer neuen Funktion aus Microsofts Edge-Browser. Dabei handelt es sich um ein in Edge bereits vorhandenes Feature, das es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...