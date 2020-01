Italien ist eines der wenigen Industrieländern, die sich seit 20 Jahren eigentlich wirtschaftlich nicht weiterentwickelt haben. Dazu kommt eine Politik, die mit ihren Populismus durchaus als Vorreiter gelten kann, mit der Unsicherheit aber auch zusammen mit der Eurokrise internationale Investoren vom Investieren abhält. In so einem Markt können aber auch Chancen liegen, zumal Italien durchaus interessante Unternehmen aus dem Mittelstand hat. So war in den vergangenen Jahren Gruppo Mutui Online ein Geheimtipp auch unter deutschen Valueanlegern und konnte sich vervielfachen ohne überbewertet zu sein. Mehr Aktienideen auch Italien findet man auch im folgendem Video. ...

