The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2020



ISIN Name



CA2652821034 DUNDEE SUSTAINABLE TECHN.

CA2925051047 ENCANA CORP.

CA5980291069 MIDPOINT HOLDINGS LTD

SG2G83000007 PACC OFFS.SER.HLDGS REG S

US1261531057 CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N

VGG7041T1057 PETR.VICTOR.ENER.CD CL.A

