Die kurze Einschätzung der Lage Das Coronavirus sorgt im DAX für einen deutlichen Schwächeanfall, der bei einem direkten Bruch der Marke 13187 zu einem heftigen Infekt mutieren kann. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die seit dem Tief 10115 in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...