Leipzig (ots) - "Miteinander leben" heißt der publizistische Leitgedanke des Mitteldeutschen Rundfunks in diesem Jahr. Zum Auftakt hatte der MDR am 27. Januar 2020 nach Leipzig geladen - zu einem Dialog zwischen Programmmachern, Rundfunkgremien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Medien."Wir als Mitteldeutscher Rundfunk sehen uns gerade in dieser Zeit des tiefgreifenden medialen und gesellschaftlichen Wandels in einer besonderen Verantwortung", so MDR-Intendantin Karola Wille in ihrer Eröffnungsrede. "Unsere Antwort in diesem Jahr ist zugleich Aufforderung: Miteinander leben - statt nebeneinander her oder gar gegeneinander! Es ist und bleibt unsere Aufgabe, den Zusammenhalt und das Miteinander in unserer pluralistischen Gesellschaft sowie eine Kultur des Verstehens zu befördern."Die MDR-Intendantin betonte in diesem Zusammenhang, der MDR setze konsequent auf digitale Chancen, um neue mediale Brücken zu bauen und um auf innovative Weise den öffentlich-rechtlichen Integrationsauftrag zu erfüllen. "Unsere Antwort auf ein Mehr an Polarisierung wird ein Mehr an Vielfalt, Dialog und Gemeinschaft sein. Zusammenführen, wo andere spalten. Miteinander reden, wo nur aufeinander eingeredet wird", verspricht Wille.Jahresauftakt mit dem MDRWie gelingt es, Polarisierung in konstruktive Bahnen zu lenken? Wie wird aus Gegensätzen Zusammenhalt und eine gute Debattenkultur? Was bedeutet es für die demokratische Streitkultur, wenn Debatten zunehmend in sozialen Medien angestoßen werden? - Einige von vielen Fragen, um die es bei der Jahresauftaktveranstaltung des MDR am 27. Januar 2020 in Leipzig ging. Unter dem Motto "Miteinander leben" hatte der MDR zu einem Dialog zwischen Programmmachern, Rundfunkgremien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Medien geladen.Zu Gast war unter anderem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der mit Bürgerräten aus dem Projekt "Bürgerrat Demokratie" ins Gespräch gekommen ist. Unter dem Motto "Miteinander reden" tauschten sich die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Thüringen, Reiner Haseloff und Bodo Ramelow, sowie der Sächsische Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk mit MDR-Intendantin Karola Wille zu wichtigen Fragen der Zeit aus."Miteinander leben" setzt den MDR-Jahresschwerpunktes aus dem Vorjahr "Es geht um Demokratie" fort.Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und steht zeitnah unter www.mdr.de (http://www.mdr.de) zur Verfügung."Miteinander leben" - im MDR-Fernsehen, im Radio, im Netz und im Dialog vor Ort Der programmliche Leitgedanke des MDR in diesem Jahr spiegelt sich in zahlreichen MDR-Angeboten wider. Es geht unter anderem um Identität, Diskussionskultur, Nachhaltigkeit und Ehrenamtliches Engagement. Beispiele entnehmen Sie bitte dem Dokument anbei.Hinweis für JournalistenFotos von der Konferenz erhalten Sie honorarfrei am Dienstag, 28. Januar 2020, ab 10.00 Uhr unter www.ardfoto.de (http://www.ardfoto.de).