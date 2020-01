Die Datenwissenschaftsplattform von Iguazio automatisiert Pipelines für maschinelles Lernen und versetzt ein breites Spektrum von Branchen in die Lage, ihre wissenschaftlichen Daten einzubinden. Mit dieser Investition erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Iguazio auf 72 Millionen US-Dollar.

Wie Iguazio, die datenwissenschaftliche Plattform für Anwendungen im Bereich maschinelles Lernen in Echtzeit, heute bekanntgab, hat das Unternehmen 24 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Die Runde wurde geleitet von INCapital Ventures unter der Beteiligung von bestehenden und neuen Investoren, darunter Pitango, Verizon Ventures, Magma Venture Partners, Samsung SDS, Kensington Capital Partners, Plaza Ventures und Silverton Capital Ventures. Iguazio verwendet diese Mittel zur Wachstumssteigerung und um die Reichweite seiner datenwissenschaftlichen Plattform auf neue globale Märkte auszuweiten.

Die Nachfrage nach KI-Anwendungen steigt. Laut Gartner wird allein die Erweiterung der künstlichen Intelligenz im Jahr 2021 einen Geschäftswert von 2,9 Billionen US-Dollar erreichen. Es gibt jedoch noch viele Herausforderungen in Verbindung mit der effektiven und skalierbaren Bereitstellung von KI-Lösungen. Schätzungsweise 87 der datenwissenschaftlichen Modelle, die sich im Labor als sehr vielversprechend erwiesen haben, schaffen es nie in die Produktion. Dies ist auf die Schwierigkeiten zurückzuführen, die bei der Übertragung eines großartigen, unter Laborbedingungen funktionsfähigen KI-Modells in eine voll funktionsfähige KI-Anwendung entstehen, die größenbezogene Geschäftsvorteile in Echtzeit erzielen kann. Iguazio löst dieses Problem und bindet wissenschaftlichen Daten für Unternehmen weltweit ein.

Die datenwissenschaftliche Plattform von Iguazio hilft Datenwissenschaftlern bei der Erstellung von Echtzeit-KI-Anwendungen für die Arbeit an den ihnen vertrauten Aufgaben in Verbindung mit maschinellem Lernen. Die Plattform wird von Unternehmen aus verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Sie wird für ein breites Spektrum von Echtzeit-Anwendungsfällen verwendet, wie z.B. sich selbst korrigierende Netzwerke, Ride-Hailing Optimierung, Logistikoptimierung und Echtzeit-Empfehlungen. So gab Iguazio zum Beispiel heute bekannt, dass Payoneer, die globale digitale Zahlungsplattform, die Plattform einsetzt, um Betrug durch maschinelles Lernen in Echtzeit vorherzusagen und zu verhindern.

"Die einzigartige Technologie von Iguazio vereinfacht den Prozess der Datenerstellung durchgehend und versetzt Unternehmen in die Lage, KI-Anwendungen einzusetzen, die echte Geschäftsvorteile schaffen", so Tom Kennedy, Vorsitzender von Kensington Capital Partners. "Mit den Möglichkeiten, die wir für die Technologie des maschinellen Lernens sehen, und den weltweiten Erfolgsstorys, die aus dieser High-Tech-Nation hervorgehen, stellt Iguazio eine großartige erste Investition für Kensington in ein israelisches Unternehmen dar."

"Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase für die künstliche Intelligenz. Unsere Plattform hilft Datenwissenschaftlern, die Grenzen ihrer Echtzeit-KI-Anwendungen zu erweitern und ihre Auswirkungen in realen Geschäftsumgebungen zu sehen", so Asaf Somekh, Mitbegründer und CEO von Iguazio weiter. "Mit Unterstützung von INCapital, Kensington Capital Partners und unseren anderen Investoren können wir unser internationales Team ausbauen und unsere ehrgeizigen Ziele erreichen."

